أولاف شولتس: بيستوريوس هو "الشخص المناسب" لإدارة وزارة الدفاع الألمانية

أولاف شولتس: بيستوريوس سياسي له خبرة واسعة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تعيين السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع، معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة.



وقال شولتس إن "بيستوريوس سياسي له خبرة واسعة، خبرة إدارية وشارك في السياسات الأمنية لسنوات وبكفاءته وإصراره وقلبة الكبير، هو الشخص المناسب لقيادة البوندسفير (القوات المسلحة) في عصر التغيير هذا".