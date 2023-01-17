رئيسة المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع!

أورسولا فون دير لايين: أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا"

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم، أن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا" في مواجهة روسيا.



وقالت: "دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع. سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد".