باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان، وهو فرنسي إيرلندي موقوف في إيران منذ تشرين الأول، كما أعلنت الناطقة بإسم الوزارة آن-كلير لوجندر مؤكدة هويته.وأوضحت أن "وضعه الصحي هش ويتطلب متابعة طبية مناسبة لا تتوافر في مكان إحتجازه"، مطالبة "بالإفراج عنه بدون تأخير".وقالت في بيان: "نؤكد أن برنار فيلان المواطن الفرنسي الإيرلندي هو واحد من مواطنينا السبعة الذين تحتجزهم بشكل تعسفي السلطات الإيرانية".