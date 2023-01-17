إستدعاء سفير إسرائيل لدى عمان إحتجاجًا على إعتراض طريق سفير الأردن لدى دخوله الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الثلاثاء أنها استدعت سفير إسرائيل لدى عمان إحتجاجًا على إعتراض شرطي إسرائيلي طريق سفير المملكة لدى تل أبيب خلال دخوله المسجد الأقصى.وذكرت الشرطة الإسرائيلية من جهتها أن السفير لم يبلغ بزيارته، وبالتالي، طلب منه التريث في دخول المنطقة في انتظار التعليمات، لكنه غادر المكان.واستدعت الخارجية الأردنية سفير إسرائيل لدى عمان إيتان سوركيس إثر إقدام أحد أفراد شرطة الإحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب (غسان المجالي) لدى دخوله إلى المسجد الأقصى"، وفق ما جاء في بيان الوزارة.ونقل البيان عن الناطق الرسمي بإسم الوزارة سنان المجالي أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة إحتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.وأشار إلى أن الرسالة أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى.