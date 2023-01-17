هولندا توقف رجلًا يشتبه بأنه مسؤول أمني في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن ممثلو الإدعاء في هولندا الثلاثاء توقيف رجل يشتبه بأنه مسؤول أمني في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية كان ينشط في محيط مخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق وداخله.وقالت النيابة إن الرجل السوري البالغ 37 عامًا لعب دورًا هامًا في الحرب الأهلية السورية في تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية الإرهابيين.وأضافت: "نشتبه بأنه من منصبه في الدولة الإسلامية ساهم بجرائم حرب إرتكبها التنظيم في سوريا".وأكد ممثلو الإدعاء في بيان أن المشتبه به طلب اللجوء في هولندا في 2019 واستقر في قرية أركيل في جنوب غرب البلاد بعد عام، حيث ألقي القبض عليه الثلاثاء. ويشتبه في أن الرجل شغل منصبًا رفيع المستوى في جهاز الأمن في تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2015 و2018، بحسب ما ذكرت النيابة، وأنه شغل سابقًا المنصب نفسه لمدة عامين في جبهة النصرة.وكما يشتبه في أن الرجل كان ناشطًا لصالح التنظيمين وداخل مخيم اليرموك للاجئين وحوله. وسيمثل أمام قاضي التحقيق في لاهاي في 20 كانون الثاني.