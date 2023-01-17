لندن تؤكد أنها "ستدعم" كييف حتى "النصر" ردًا على اعتراض روسيا على تسليم دبابات لأوكرانيا

لندن تؤكد أنها "ستدعم" كييف حتى "النصر" ردًا على اعتراض روسيا على تسليم دبابات لأوكرانيا

برر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على "صد" الروس في شرق البلاد وجنوبها، مؤكدًا أن لندن ستدعم الأوكرانيين "حتى النصر".



وقال في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: "الرسالة التي نوجهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون الدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر". وكانت لندن أعلنت السبت أنها سترسل لكييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم أوكرانيا دبابات ثقيلة غربية الصنع.



وأضاف: "على بوتين أن يفهم أننا سندعم (الأوكرانيين) إستراتيجيًا حتى تنجز المهمة وأفضل شيء يمكن أن يفعله للحفاظ على أرواح قواته هو إدراك هذا الأمر".