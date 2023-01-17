إيران تعرب عن سرورها للتقارب بين تركيا وسوريا

عبداللهيان: إيران "مسرورة جدًا" للتقارب بين تركيا وسوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الثلاثاء أن بلاده "مسرورة جدًا" للتقارب بين تركيا وسوريا.



وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارة إلى تركيا الثلاثاء: "نحن مسرورون جدًا لرؤية أن العلاقات بين دمشق وأنقرة تتغيّر".