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زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا حصلت على 3 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية لعام 2023
أخبار دولية
2023-01-17 | 11:09
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زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا حصلت على 3 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية لعام 2023
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زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا حصلت على 3 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية لعام 2023

زيلينسكي: أوكرانيا تلقت أول ثلاثة مليارات يورو من برنامج مالي جديد بقيمة 18 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني

حصلت أوكرانيا على دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من مجموع 18 مليارا يتوقع أن تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي في 2023، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء.
 
وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر: "تلقت أوكرانيا أول ثلاثة مليارات يورو من برنامج مالي جديد بقيمة 18 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني". 
 
وشكر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومجموعة السبع والعشرين على الدعم القوي لكييف، بعد حوالى 11 شهرًا على بدء الغزو الروسي. 
 
وفي منتصف كانون الأول أقر الاتحاد الأوروبي منح هذه المساعدة المالية الجديدة لأوكرانيا، بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء. 
 
والتزم الأوروبيون تقديم 1,5 مليار يورو شهريًا لأوكرانيا خلال 2023 لتمويل الإنفاق العام. ويأتي الدعم على شكل قروض بدون فائدة على مدى 35 عامًا، مع احتمال إلغاء الدين. 
 
لكن، حددت بروكسل شروطاً معينة لهذه المساعدة. 
 
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا لموقع أوكراني: "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من أن أوكرانيا ستستخدم الـ 18 مليار يورو بشكل مناسب"، موضحةً أنّ من بين الشروط قضايا تتعلق بـ "دولة القانون" ومكافحة الفساد. 
 
وستساهم المبالغ المالية الأوروبية بدعم ميزانية أوكرانيا الوطنية، بينما يقدر زيلينسكي أن البلاد تحتاج إلى حوالى 45 مليار دولار في 2023. 
     
وفقًا لمركز الأبحاث الأوكراني للاستراتيجيات الاقتصادية، قد تصل القيمة الإجمالية للمساعدات الغربية لأوكرانيا (المالية والعسكرية وغيرها) إلى ما مجموعه 100 مليار دولار في 2023، بينها أكثر من 40 مليارًا لقواتها المسلحة فقط.
 

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