هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء... فماذا يحمل معه؟

هل تنتهي حربُ اليمن المستمرة بين الحوثيين المدعومين من ايران وقواتِ الحكومة التي يساندُها تحالفٌ دوليّ بقيادةِ السعودية؟



هذا السؤالُ باتَ مطروحًا خصوصًا بعدَ أنّ بثَ مبعوثُ الأمم المتحدة إلى اليمن Hans Grundberg رسائلَ ايجابيةً بعدَ ساعاتٍ من وصولهِ الى صنعاء لعقدِ مباحثاتٍ مع الحوثيينَ حولَ فرصِ تجديدِ الهُدنة.