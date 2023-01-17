حضور خليجي لافت في منتدى دافوس

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس وسط تفاقم الأزمات العالمية...



في خضم اوضاع اقتصادية وجيوسياسية هي الاصعب منذ عقود، دور سعودي بارز لمحاولة تحقيق الاستقرار العالمي.



هذا الدور عبر عنه وزير الخارجية السعودي، الذي أعلن ان بلادن تآمن بالحوار مع إيران لإنهاء الخلافات، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.