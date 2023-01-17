توقيف الناشطة البيئية غريتا تونبرغ في تظاهرة جديدة ضد الفحم في ألمانيا

توقيف الناشطة البيئية غريتا تونبرغ في تظاهرة جديدة ضد الفحم في ألمانيا

أوقفت الشرطة الألمانية الثلاثاء الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ ومتظاهرين آخرين كانوا يحتجون على توسيع منجم للفحم غرب ألمانيا.



وقالت متحدثة بإسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن "المجموعة في الحبس على ذمة التحقيق"، مضيفة أن "الناشطين المعارضين توجهوا إلى حافة المنجم".



وفي الصور، ظهرت غريتا تونبرغ وهي ترتدي ملابس سوداء، وقد قبض عليها عناصر الشرطة وحملوها لإخراجها من الموقع.



وأوضح مصدر في الشرطة أنه "عندما تنتهي عملية التدقيق، سنقرر مصير هؤلاء الأشخاص".