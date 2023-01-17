الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفد أممي رفيع المستوى يزور أفغانستان للتحادث مع طالبان حول حقوق المرأة
أخبار دولية
2023-01-17 | 17:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفد أممي رفيع المستوى يزور أفغانستان للتحادث مع طالبان حول حقوق المرأة
مسؤولون كبار في الأمم المتحدة يصلون إلى كابول الاثنين لإجراء "محادثات رفيعة المستوى"
وصل مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إلى كابول الاثنين لإجراء "محادثات رفيعة المستوى"، حسب ما ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق إن الوفد يتألف من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والسكرتيرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، بالإضافة إلى المسؤول البارز في إدارة الشؤون السياسية خالد الخياري.
ورفض المتحدث إعطاء تفاصيل عن برنامج الوفد مبررا ذلك خصوصا "بدواع أمنية".
في الأسبوع الماضي، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن بـ"الهجمات الممنهجة غير المسبوقة ضد النساء والفتيات الأفغانيات" والتي تنشئ "فصلا عنصريا قائما على النوع الاجتماعي".
قبل وصوله إلى أفغانستان، أجرى الوفد الأممي سلسلة من "المشاورات رفيعة المستوى" في بلدان عدة في المنطقة والخليج وآسيا وأوروبا لمناقشة "حماية حقوق النساء والفتيات والتعايش السلمي والتنمية المستدامة".
وأشار المتحدث إلى أنه تم خلال الزيارات حثّ مسؤولي الأمم المتحدة على "تكثيف جهودهم للاستجابة للوضع الملح"، مشيرا إلى "توافق واضح في الآراء بشأن مسألة حقوق المرأة والفتيات في العمل والتعليم".
وتأتي الزيارة بعد أيام من مقتل نائبة أفغانية سابقة بالرصاص في منزلها في كابول، وهو اغتيال "صدم" أنطونيو غوتيريش، بحسب أحد الناطقين باسمه.
منذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، فرضت طالبان قيودًا صارمة على النساء الأفغانيات، ومنعتهن من تولي الوظائف العامة ومن الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات وحتى من الذهاب إلى الحدائق العامة.
كذلك، أعلنت في نهاية كانون الأول حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، ما دفع الكثير منها إلى تعليق أنشطتها. إلاّ أن ثلاثا منها على الأقل استأنف نشاطه جزئيًا بعد تلقي تأكيدات من سلطات طالبان بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في قطاع الصحة.
من جهتها، قررت الأمم المتحدة مواصلة عملياتها.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أفغانستان
الامم المتحدة
طالبان
التالي
أولاف شولتس: بيستوريوس هو "الشخص المناسب" لإدارة وزارة الدفاع الألمانية
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-30
الأمم المتحدة لن توقف مساعداتها لأفغانستان رغم قيود طالبان على عمل النساء
أخبار دولية
2022-12-30
الأمم المتحدة لن توقف مساعداتها لأفغانستان رغم قيود طالبان على عمل النساء
0
أخبار دولية
2022-12-25
ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية تعلّق عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها
أخبار دولية
2022-12-25
ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية تعلّق عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها
0
أخبار دولية
2022-12-24
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة منع طالبان النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان
أخبار دولية
2022-12-24
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة منع طالبان النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان
0
أخبار دولية
2022-12-21
حظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان يتفاعل...
أخبار دولية
2022-12-21
حظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان يتفاعل...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:38
16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)
أخبار دولية
03:38
16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)
0
أخبار دولية
02:54
سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف
أخبار دولية
02:54
سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف
0
أخبار دولية
02:04
البيت الأبيض يعتبر أن غضب الجمهوريين "مصطنع" في قضية وثائق بايدن السرية
أخبار دولية
02:04
البيت الأبيض يعتبر أن غضب الجمهوريين "مصطنع" في قضية وثائق بايدن السرية
0
أخبار دولية
01:51
زلزال يضرب شرق إندونيسيا
أخبار دولية
01:51
زلزال يضرب شرق إندونيسيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
0
منوعات
07:48
العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً
منوعات
07:48
العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً
0
أخبار لبنان
2022-12-19
هيئة إدارة السير اعلنت فتح أبوابها الثلاثاء والأربعاء في 20 و21 الحالي لاستقبال وإنجاز المعاملات في كل المناطق
أخبار لبنان
2022-12-19
هيئة إدارة السير اعلنت فتح أبوابها الثلاثاء والأربعاء في 20 و21 الحالي لاستقبال وإنجاز المعاملات في كل المناطق
0
أخبار دولية
08:20
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
08:20
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
0
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
0
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
0
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
2
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
3
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
4
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
5
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
6
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
7
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
8
أخبار لبنان
05:41
اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
أخبار لبنان
05:41
اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store