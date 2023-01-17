رئيسة البيرو تدعو المحتجين في ليما إلى السلمية والهدوء

بولوارتي: يمكنهم المجيء إلى ليما، ولكن بسلمية وهدوء

دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي الثلاثاء مئات المتظاهرين الآتين من المقاطعات للعاصمة ليما للمطالبة باستقالتها، إلى الاحتجاج "بسلمية وهدوء".



وقالت بولوارتي خلال كلمة ألقتها الثلاثاء في المحكمة الدستورية: "نعلم أنهم يريدون القدوم إلى ليما، بسبب كل ما ينشر على الشبكات الاجتماعية يومي 18 و19 . يمكنهم المجيء إلى ليما، ولكن بسلمية وهدوء".



وأضافت: "أنا في انتظارهم حتى أتحدث عن أجنداتهم الاجتماعية".



لكنها حذّرت من أن "دولة القانون لا يمكن أن تخضع لأهواء" مجموعة معيّنة.



يطالب المتظاهرون باستقالة بولوارتي وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لجمعية تأسيسية.

