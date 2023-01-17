مسؤول أميركي: بلينكن يزور بكين في 5 و6 شباط

وزير الخارجية الأميركي يزور بكين في الخامس من شباط والسادس منه على ما أفاد مسؤول أميركي الثلاثاء.



يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكين في الخامس من شباط والسادس منه على ما أفاد مسؤول أميركي الثلاثاء.



وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن بلينكن سيصل إلى الصين في الخامس من شباط وسيجري محادثات في السادس منه في إطار هذه الزيارة الهادفة إلى محاولة تهدئة التوتر مع الخصم الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة.