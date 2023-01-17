انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض مبنى سكني في دنيبرو دمره قصف روسي

خدمات الإنقاذ الأوكرانية: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض مبنى سكني في دنيبرو دمره قصف روسي



أعلنت خدمات الإنقاذ الأوكرانية الثلاثاء انتهاء عمليات "البحث والإنقاذ" في أنقاض مبنى دمره قصف روسي السبت في دنيبرو، فيما بلغت حصيلة القتلى النهائية 44 قتيلا و20 مفقودا.



وقالت خدمات الإنقاذ على تلغرام: "عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ)، انتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الضربة الصاروخية في مدينة دنيبرو".



وعثر على 44 جثة بينهم خمسة أطفال، فيما أصيب 79 شخصا بينهم 16 طفلا وما زال 20 شخصا في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام من الضربة التي تسببت في انهيار مبنى سكني.



وتعدّ هذه الضربة واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.



والسبت، استهدف صاروخ مبنى في دنيبرو، ما أدى إلى تدمير "أكثر من 200 شقّة" وفقاً لكيريلو تيموشنكو مستشار الرئاسة الأوكرانية.



وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء الإثنين أنّ "كلّ شخص مسؤول عن جريمة الحرب هذه سيجري تقديمه إلى العدالة".



من جهتها، نفت روسيا أي دور لها في هذه العملية، محمّلة الجانب الأوكراني مسؤوليتها. وتحدّث الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن "مأساة" قد تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية.



وأدى القصف في دنيبرو إلى استقالة أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية، بعدما أثارت تصريحاته بشأن خطأ محتمل من قبل قوات كييف، غضب الشعب الأوكراني.



وكتب أولكسي اريستوفيتش على تلغرام شارحاً السبب وراء استقالته، "خطأ جوهري، ثم استقالة".