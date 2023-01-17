الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس على خلفية "القمع المستمر"



أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على بيلاروس على خلفية "القمع المستمر" الذي يمارسه نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، فيما بدأت محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "يواصل نظام لوكاشنكو قمع الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديموقراطية، بما في ذلك من خلال المحاكمات ذات الدوافع السياسية والغيابية لزعيمة المعارضة الديموقراطية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء ديموقراطيين آخرين بتهم لا أساس لها".



وأضاف بلينكن: "للرد على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ إجراءات تقييد للتأشيرات ضد 25 فردًا لضلوعهم في تقويض الديموقراطية" في بيلاروس".



وتستهدف العقوبات خصوصا أعضاء في البرلمان البيلاروسي لدورهم في اعتماد تشريع يجيز عقوبة الإعدام للمدانين بالشروع في أعمال إرهابية مزعومة، وهي تهمة تستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديموقراطية والمدنية"، وفق وزير الخارجية الأميركي.

