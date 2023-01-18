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مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من الموظفين
أخبار دولية
2023-01-18 | 00:35
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مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من الموظفين
شركات التكنولوجيا العملاقة تقلص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة
تستعد مايكروسوفت لإجراء خفض جديد في قوتها العاملة في العالم، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
وذكرت شبكة "بلومبيرغ نيوز" أن الشركة الرائدة في مجال تقنيات الكمبيوتر قد تعلن عن عمليات تسريح في أقسامها الهندسية في وقت مبكر الأربعاء.
وصرح متحدث باسم مايكروسوفت لوكالة فرانس برس أن الشركة لا تعلق على ما وصفته بـ"شائعة".
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