الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من الموظفين
أخبار دولية
2023-01-18 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من الموظفين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من الموظفين

شركات التكنولوجيا العملاقة تقلص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة

تستعد مايكروسوفت لإجراء خفض جديد في قوتها العاملة في العالم، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
 
     
وذكرت شبكة "بلومبيرغ نيوز" أن الشركة الرائدة في مجال تقنيات الكمبيوتر قد تعلن عن عمليات تسريح في أقسامها الهندسية في وقت مبكر الأربعاء.
 
     
وصرح متحدث باسم مايكروسوفت لوكالة فرانس برس أن الشركة لا تعلق على ما وصفته بـ"شائعة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

أخبار دولية

مايكروسوفت

موظفين

LBCI التالي
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
استقالة رئيس فيتنام في خضم حملة لمكافحة الفساد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:29

نقابة موظفي ألفا وتاتش: سنتابع العمل لتحقيق الحقوق بشكل متواز لجميع الموظفين دون تمييز

LBCI
آخر الأخبار
10:15

معلومات للـLBCI: نقابة موظفي ألفا وتاتش قررت الإستمرار بالعمل بعد تأكيد الإدارتين بإعطاء الموظفين مطالبهم حسب عقد العمل الجماعي وسيتم ذلك على مراحل

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

إستونيا تقرّر خفض عديد الدبلوماسيين والموظفين في السفارة الروسية

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-13

وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:11

أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

LBCI
أخبار دولية
06:36

استقالة رئيس فيتنام في خضم حملة لمكافحة الفساد

LBCI
أخبار دولية
06:22

السجن المؤبد لأردني حاول إدخال كوكايين داخل ثلاجات إلى المملكة

LBCI
أخبار دولية
05:23

السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:18

هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
07:49

كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
03:04

القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان

LBCI
فنّ
04:13

هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

حضور خليجي لافت في منتدى دافوس

LBCI
أخبار لبنان
14:24

نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد

LBCI
رياضة
14:20

السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

LBCI
أخبار دولية
14:05

هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
08:41

هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد

LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
07:11

حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!

LBCI
منوعات
07:04

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

LBCI
فنّ
07:57

طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)

LBCI
أخبار دولية
03:11

أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

LBCI
أخبار لبنان
06:54

عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
05:41

اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة