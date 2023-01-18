الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيسنجر: الغزو الروسي يعزز محاولة أوكرانيا الانضمام الى حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2023-01-18 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كيسنجر: الغزو الروسي يعزز محاولة أوكرانيا الانضمام الى حلف شمال الأطلسي
انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي سيكون "نتيجة ملائمة"
اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر الثلاثاء أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر أنه لم يعد هناك من مبرر لبقاء الأخيرة خارج حلف شمال الأطلسي، رغم أنه كان في السابق من المعارضين لهذه الخطوة التي طالما سعت اليها كييف.
وكان كيسنجر البالغ 99 عاما والذي يعد من أتباع الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا.
ورأى وزير الخارجية الأميركي السابق خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي سيكون "نتيجة ملائمة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
كيسنجر
الغزو الروسي
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
التالي
هولندا تعلن عزمها دعم أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في أوكرانيا
الكرملين يسمح للشركات الروسية الكبرى بتجاهل مساهميها الأجانب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:59
بريطانيا ترى "واجبا أخلاقيا" في تزويد أوكرانيا بالدبابات وواشنطن تتعهد بمساعدات جديدة
أخبار دولية
00:59
بريطانيا ترى "واجبا أخلاقيا" في تزويد أوكرانيا بالدبابات وواشنطن تتعهد بمساعدات جديدة
0
أخبار دولية
00:54
هولندا تعلن عزمها دعم أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في أوكرانيا
أخبار دولية
00:54
هولندا تعلن عزمها دعم أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في أوكرانيا
0
أخبار دولية
11:09
زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا حصلت على 3 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية لعام 2023
أخبار دولية
11:09
زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا حصلت على 3 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية لعام 2023
0
أخبار دولية
10:38
لندن تؤكد أنها "ستدعم" كييف حتى "النصر" ردًا على اعتراض روسيا على تسليم دبابات لأوكرانيا
أخبار دولية
10:38
لندن تؤكد أنها "ستدعم" كييف حتى "النصر" ردًا على اعتراض روسيا على تسليم دبابات لأوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:38
16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)
أخبار دولية
03:38
16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)
0
أخبار دولية
02:54
سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف
أخبار دولية
02:54
سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف
0
أخبار دولية
02:04
البيت الأبيض يعتبر أن غضب الجمهوريين "مصطنع" في قضية وثائق بايدن السرية
أخبار دولية
02:04
البيت الأبيض يعتبر أن غضب الجمهوريين "مصطنع" في قضية وثائق بايدن السرية
0
أخبار دولية
01:51
زلزال يضرب شرق إندونيسيا
أخبار دولية
01:51
زلزال يضرب شرق إندونيسيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:18
هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)
فنّ
04:18
هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)
0
آخر الأخبار
07:49
كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين
آخر الأخبار
07:49
كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين
0
أخبار لبنان
03:04
القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان
أخبار لبنان
03:04
القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان
0
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
0
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
0
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
0
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
2
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
3
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
4
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
5
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
6
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
7
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
8
أخبار لبنان
05:41
اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
أخبار لبنان
05:41
اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store