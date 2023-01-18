كيسنجر: الغزو الروسي يعزز محاولة أوكرانيا الانضمام الى حلف شمال الأطلسي

انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي سيكون "نتيجة ملائمة"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر الثلاثاء أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر أنه لم يعد هناك من مبرر لبقاء الأخيرة خارج حلف شمال الأطلسي، رغم أنه كان في السابق من المعارضين لهذه الخطوة التي طالما سعت اليها كييف.





وكان كيسنجر البالغ 99 عاما والذي يعد من أتباع الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا.





ورأى وزير الخارجية الأميركي السابق خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي سيكون "نتيجة ملائمة".