المحكمة العليا الأميركية تبدأ النظر في قضية انتهاك بنك خلق التركي للعقوبات على ايران

قضية انتهاك بنك خلق التركي للعقوبات على ايران

تبدأ المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء النظر في استئناف تقدم به بنك خلق التركي في التهم الموجهة اليه بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.





ويسعى البنك الى اقناع المحكمة العليا أنه بصفته مصرفا مملوكا من الدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأميركي.





واتهمت محكمة أميركية بنك خلق عام 2019 بالمشاركة في مخطط استمر مدة عام لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الايراني في انتهاك للعقوبات الأميركية.