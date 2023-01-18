زلزال يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا اليوم، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما أدّى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.



ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 60 كيلومترًا، بحسب المعهد الأميركي.

وتحدّث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن "احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة" على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.