البيت الأبيض يعتبر أن غضب الجمهوريين "مصطنع" في قضية وثائق بايدن السرية

الجمهوريون "يبدون غضبًا مصطنعًا"..

انتقد البيت الأبيض الثلاثاء الجمهوريين معتبرًا أنهم يبدون "غضبًا مصطنعًا" في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها لدى الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكّدًا أن الأخير يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخصّ الاستفسارات المبنية على "حسن النية".





وقال المتحدث باسم المكتب الاستشاري للبيت الأبيض إيان سامز أثناء تبادل مع صحافيين حول هذه القضية المحرجة بالنسبة لبايدن، إن الجمهوريين "يبدون غضبًا مصطنعًا".