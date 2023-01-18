سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف

ضحايا جراء تحطّم مروحية في كييف

سقط عدد من الضحايا في تحطّم مروحية صباح الأربعاء قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلن حاكم المنطقة.



وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام "في مدينة بروفاري، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني هناك ضحايا".



وأضاف "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".