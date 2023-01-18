16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)

تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف

قُتل 16 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.



وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.