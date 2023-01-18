رئيس الوزراء الأوكراني: مقتل وزير الداخلية "خسارة كبيرة"

رئيس الوزراء الأوكراني: أصدرت تعليمات بتشكيل فريق خاص لإجراء تحقيق مفصل في ملابسات المأساة

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أن مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي ومسؤولين كبار آخرين في تحطم مروحية قرب كييف هو "خسارة كبيرة" للبلد الذي تمزّقه الحرب.



وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال على تلغرام: "خسارة كبيرة للفريق الحكومي وللدولة بكاملها. تعازيّ الصادقة لعائلات الضحايا. أصدرت تعليمات (للمسؤولين) بتشكيل فريق خاص على الفور لإجراء تحقيق مفصل في ملابسات المأساة كافة".