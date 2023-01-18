زيلينسكي يعتبر تحطم مروحية وزير الداخلية قرب كييف "مأساة مروعة"

زيلينسكي: الألم لا يوصف

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني اليوم قرب كييف "مأساة مروعة".



وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف".