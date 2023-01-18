حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان

حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان

أمر حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأربعاء بحل مجلس إقليم خيبر بختونخوا، بعد أيام قليلة على خطوة مماثلة في إقليم آخر في مسعى لفرض إجراء انتخابات مبكرة.





وكانت حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان، قد أمرت بحل مجلس إقليم البنجاب السبت بهدف إجبار الحكومة على الدعوة إلى انتخابات في أقرب وقت.





ووقّع حاكم خيبر بختونخوا حجي غلام علي الأربعاء، على رسالة أعلن فيها حلّ البرلمان الإقليمي "بمفعول فوري"، بناء على طلب رئيس وزراء الإقليم وهو مسؤول كبير في "حركة الإنصاف".