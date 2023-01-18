وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران

على هامشِ منتدى دافوس الاقتصادي، أعلن وزيرُ الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ان المملكةَ تحاولُ إيجادَ طريقٍ للحوار مع إيران، لان الحوار هو أفضل طريقٍ لحل الخلافات.