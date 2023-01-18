فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة

فصل نائب أردني من البرلمان

قرّر مجلس النواب الأردني الأربعاء فصل النائب محمد الفايز إثر رسالة وجهها لولي عهد السعودية محمد بن سلمان ناشده فيها عدم إرسال مساعدات للأردن، كي لا تصل "لجيوب الفساد والفاسدين"، بعد أن كان قدّم استقالته من المجلس الشهر الماضي.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن مجلس النواب قرّر فصل الفايز، مشيرة الى أن "92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، صوتوا على قرار اللجنة القانونية المتعلّق بفصل النائب الفايز".





وجاء في حيثيات القرار مخالفة النائب "الأعراف البرلمانية والدبلوماسية في ما يتعلق بطريقة المخاطبة، والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها".