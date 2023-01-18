تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني

تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف...

مجدداً، مشهد الدمار والمآسي هذا يتكرر في اوكرانيا البلد الذي تمزّقه الحرب.



دمار نتج هذه المرة عن تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في شمال شرق كييف أدى الى مقتل 16 شخصًا على الأقلّ، بينهم وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناس تيرسكي Monas tirsky ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية وطفلان، هذا اضافة الى تسبب الحادث الذي تبعه اندلاع حريق في موقع التحطّم باصابة اكثر من عشرين شخصا بجروح بينهم اطفال.



