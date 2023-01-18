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المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب شاس المتشدد من منصبه الوزاري
أخبار دولية
2023-01-18 | 10:16
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المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب شاس المتشدد من منصبه الوزاري
المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب شاس المتشدد
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يتعين على رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي الاستقالة من مناصبه الوزارية كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.
ورأت المحكمة العليا في نص القرار أن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة "لا يمكنه الاستمرار به"، لافتة إلى أن معظم القضاة قرر أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه.
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