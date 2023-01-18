قمة سداسية في أبو ظبي

قمة سداسية في أبو ظبي

في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات أبوظبي، إجتمع قادة دول الإمارات، قطر، البحرين وعمان بالإضافة إلى مصر والأردن بغياب السعودية...