الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر ستزور موسكو هذا الأسبوع

الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر ستزور موسكو هذا الأسبوع



تزور الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر موسكو هذا الأسبوع، بعدما قامت بزيارة لأوكرانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان.



وأوضح البيان "تزور رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف الإنسانية العاجلة مع مسؤولين حكوميين والصليب الأحمر الروسي".

