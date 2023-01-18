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ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة "أثقل وأحدث"

أخبار دولية
2023-01-18 | 12:42
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ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة &quot;أثقل وأحدث&quot;
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ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة "أثقل وأحدث"

ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة "أثقل وأحدث"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن داعمي أوكرانيا الغربيين سيتعهدون تسليمها أسلحة أثقل وأحدث، خلال اجتماع مهم في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا مع تزايد الضغط على برلين لدعم إرسال دبابات.
      
وأوضح ستولتنبرغ خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا "ستكون الرسالة الرئيسية أن سيقدّم المزيد من الدعم والمزيد من الأسلحة الثقيلة والحديثة لأنه قتال من أجل قيمنا".
 

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