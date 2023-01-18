أنقرة تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن حول بيعها مقاتلات إف-16

أنقرة تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن حول بيعها مقاتلات إف-16

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن أمله الأربعاء في أن توافق الولايات المتحدة على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا خلال اجتماعه في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.



وقال متوجهًا إلى بلينكن قبل اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية: "بالطبع سنناقش أيضًا مواضيع متعلقة بتعاوننا الدفاعي خصوصًا طلبنا لمقاتلات إف-16".



وأكد أنه "كما قلنا في السابق، هذا ليس مهمًا فقط لتركيا بل هو مهم أيضًا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. لذلك نتوقع الموافقة على طلبنا بما يتماشى مع مصالحنا الإستراتيجية".