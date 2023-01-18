رئيس أركان الجيش الجزائري يزور فرنسا نهاية كانون الثاني

رئيس أركان الجيش الجزائري يزور فرنسا نهاية كانون الثاني

أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس الأربعاء بأن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة يزور نهاية كانون الثاني باريس حيث يلتقي نظيره تييري بوركار تجهيزًا لزيارة الرئيس الجزائري المقررة في أيار المقبل.



وتحمل هذه الزيارة دلالة رمزية، فهي غير مسبوقة منذ نحو 17 عامًا إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في أيار 2006.



والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 آب 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وقد ناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.



وإضافة إلى الإعداد لزيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الجزائري، من المنتظر أن يناقش رئيسا الأركان مرة أخرى الوضع في منطقة الساحل في نهاية كانون الثاني.