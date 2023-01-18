الأمم المتحدة: العثور على نحو 50 جثة في مقابر جماعية في إيتوري شمال شرق الكونغو

الأمم المتحدة: العثور على نحو 50 جثة في مقابر جماعية في إيتوري شمال شرق الكونغو

عثر جنود حفظ السلام على مقابر جماعية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمت جثث نحو 50 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، في منطقة شهدت هجمات لجماعات مسلحة، وفق متحدث بإسم الأمم المتحدة.



وقال فرحان حق، نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء: "أبلغنا بالعثور على مقابر جماعية تضم جثث 42 مدنيًا، بينهم 12 امرأة و6 أطفال، في قرية نيامامبا (في إيتوري) وعلى حفرة أخرى بها جثث سبعة رجال في قرية مبوجي".



وأضاف: "جنود السلام قاموا بدورية في المنطقة فور تلقيهم تقارير نهاية هذا الأسبوع عن هجمات ضد السكان نفذتها ميليشيا كوديكو التي تضم عدة آلاف من الرجال يقولون إنهم يحمون قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش الوطني."



وأشار المتحدث إلى أن "الإكتشاف الرهيب" للجثث حصل في تلك المنطقة، موضحًا أنه يجري التحقيق لتحديد إن كانت هناك صلة مع تلك الهجمات.