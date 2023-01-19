قتلى جراء حريق في ثكنة عسكرية في أرمينيا

قضى 15 عسكريًا وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة جراء حريق اندلع خلال الليل في ثكنة تابعة للجيش الأرمني، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأرمنية.

وجاء في بيان الوزارة: "بحسب المعلومات الأولية، قُتل 15 عسكريًا نتيجة حريق اندلع في سريّة مهندسي وقنّاصي نخبة.... وتُعتبر حال ثلاثة عسكريين خطيرة".



وأفادت الوزارة بأن الحريق اندلع الخميس عند الساعة 01,30 بالتوقيت المحلي (21,30 ت غ الأربعاء) في بلدة أزات في منطقة جيغاركونيك (شرق). ولم يتمّ تحديد سبب المأساة بعد.