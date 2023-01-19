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دا سيلفا يدعو لإنشاء شرطة فدرالية لحماية غابات الأمازون
أخبار دولية
2023-01-19 | 01:30
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دا سيلفا يدعو لإنشاء شرطة فدرالية لحماية غابات الأمازون
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دول أميركا الجنوبية، التي تتشارك غابات الأمازون، إلى توحيد الجهود لحماية المورد الرئيسي لمكافحة التغير المناخي.
ورأى لولا، في مقابلة مع قناة "غلوبو نيوز"، أن معالجة قضية المناخ اليوم ضرورية من أجل الحفاظ على الجنس البشري على كوكب الأرض، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع.
ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم لقاء مع زعماء الإكوادور وكولومبيا والبيرو وفنزويلا وبوليفيا وغويانا الفرنسية حتى نتمكن من بحث سياسة قارية للحفاظ على منطقة الأمازون.
وتعهد لولا، الذي بدأ ولايته الرئاسية الثالثة في الأول من كانون الثاني، باتخاذ إجراءات قوية لحماية البيئة وتعزيز حماية الأمازون بشكل أساسي بعد حل هيئات الرقابة في عهد سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
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