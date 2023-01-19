الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو
أخبار دولية
2023-01-19 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو
أدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي في جنوب البيرو، الى مقتل امرأة على الأقل، وفق بيان صادر عن المستشفى الذي جرى نقل الضحية اليه.
وأفاد مستشفى سان مارتن دي بوريس بأنه تم إدخال المرأة البالغة 35 عاما الى "قسم الطوارئ دون أي علامات تُظهر أنها على قيد الحياة"، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البيرو في كانون الأول إلى 43 شخصا.
وتشهد العاصمة البيروفية احتجاجات جديدة للمطالبة باستقالة بولوارتي التي دعت إلى الهدوء، فيما بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى ليما.
واندلعت الاحتجاجات بعد اعتقال الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو في السابع في كانون الأول، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به.
ويعتبر المحتجّون، ومعظمهم من فلّاحي جبال الأنديز، أنهم سيُسمعون بشكل أفضل في العاصمة بعد أسابيع من التحرّكات في مناطقهم.
وتولت بولوارتي، التي كانت نائبة لكاستيو، منصب الرئاسة بعد الإطاحة بالأخير، ورغم أنها تنتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه كاستيو الا أن المتظاهرين يرونها "خائنة" ويطالبون باستقالتها وبحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
دينا بولوارتي
البيرو
احتجاجات
التالي
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل
الشرطي الذي قتل الأميركي الأسود جورج فلويد يطالب بإلغاء محاكمته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-13
احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في البيرو
أخبار دولية
2023-01-13
احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في البيرو
0
أخبار دولية
2023-01-05
استئناف التظاهرات المطالبة باستقالة رئيسة البيرو دينا بولوارتي
أخبار دولية
2023-01-05
استئناف التظاهرات المطالبة باستقالة رئيسة البيرو دينا بولوارتي
0
آخر الأخبار
2022-12-14
إعلان حالة الطوارئ العامة في البيرو وسط الاحتجاجات
آخر الأخبار
2022-12-14
إعلان حالة الطوارئ العامة في البيرو وسط الاحتجاجات
0
أخبار دولية
2022-12-12
قتيلان في احتجاجات معارضة للحكومة في البيرو
أخبار دولية
2022-12-12
قتيلان في احتجاجات معارضة للحكومة في البيرو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:08
مقتل فلسطينيَين بالرصاص الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية
أخبار دولية
03:08
مقتل فلسطينيَين بالرصاص الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
03:02
زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية وزير الداخلية
أخبار دولية
03:02
زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية وزير الداخلية
0
أخبار دولية
01:45
الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية
أخبار دولية
01:45
الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية
0
أخبار دولية
01:40
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل
أخبار دولية
01:40
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:15
البيطار لـ"الشرق الأوسط": التحقيق سيستمر
صحف اليوم
01:15
البيطار لـ"الشرق الأوسط": التحقيق سيستمر
0
أخبار دولية
01:32
الشرطي الذي قتل الأميركي الأسود جورج فلويد يطالب بإلغاء محاكمته
أخبار دولية
01:32
الشرطي الذي قتل الأميركي الأسود جورج فلويد يطالب بإلغاء محاكمته
0
منوعات
2023-01-16
ثاني أضخم جائزة في تاريخ أميركا... شبكة واحدة تفوز بجائزة 1,35 مليار دولار في يانصيب "ميغا مليونز"
منوعات
2023-01-16
ثاني أضخم جائزة في تاريخ أميركا... شبكة واحدة تفوز بجائزة 1,35 مليار دولار في يانصيب "ميغا مليونز"
0
آخر الأخبار
2022-12-08
نديم الجميل للـLBCI: حزب الله يسيطر اليوم على مؤسسات البلد ويجب كسر المعادلة الموجودة امامنا اليوم التي تؤدي الى خراب البلد
آخر الأخبار
2022-12-08
نديم الجميل للـLBCI: حزب الله يسيطر اليوم على مؤسسات البلد ويجب كسر المعادلة الموجودة امامنا اليوم التي تؤدي الى خراب البلد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
0
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
2
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
3
فنّ
05:02
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
فنّ
05:02
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
4
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
6
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
7
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
8
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store