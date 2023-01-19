مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو

أدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي في جنوب البيرو، الى مقتل امرأة على الأقل، وفق بيان صادر عن المستشفى الذي جرى نقل الضحية اليه.



وأفاد مستشفى سان مارتن دي بوريس بأنه تم إدخال المرأة البالغة 35 عاما الى "قسم الطوارئ دون أي علامات تُظهر أنها على قيد الحياة"، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البيرو في كانون الأول إلى 43 شخصا.



وتشهد العاصمة البيروفية احتجاجات جديدة للمطالبة باستقالة بولوارتي التي دعت إلى الهدوء، فيما بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى ليما.



واندلعت الاحتجاجات بعد اعتقال الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو في السابع في كانون الأول، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به.



ويعتبر المحتجّون، ومعظمهم من فلّاحي جبال الأنديز، أنهم سيُسمعون بشكل أفضل في العاصمة بعد أسابيع من التحرّكات في مناطقهم.



وتولت بولوارتي، التي كانت نائبة لكاستيو، منصب الرئاسة بعد الإطاحة بالأخير، ورغم أنها تنتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه كاستيو الا أن المتظاهرين يرونها "خائنة" ويطالبون باستقالتها وبحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

