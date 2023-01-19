رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل.



وأوضحت أرديرن، أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي اليه، أنه حان الوقت بالنسبة لها، مضيفة: "لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى".



ولفتت الى أن الانتخابات المقبلة ستجرى في 14 تشرين الأول، وهي ستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين.



وقالت أرديرن: "أنا لا أستقيل لأنني أعتقد أننا لن نتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، بل لأنني متيقنة أننا نستطيع ذلك وسنفعل".



وأشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا الى أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 شباط، مشيرة إلى أن حزب العمال سينتخب زعيما جديدا في 22 كانون الثاني.



وأرديرن التي تولت رئاسة حكومة ائتلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبيتها وشعبية حزبها أيضا.