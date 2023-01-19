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الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية
أخبار دولية
2023-01-19 | 01:45
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الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية
أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن "قلقه" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية من البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية، مع توقع انتقال ملايين الأشخاص إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.
ودافع شي عن سياسته "صفر كوفيد" التي تم التخلي عنها الشهر الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والاحتجاجات غير المسبوقة التي أثارتها على مستوى البلاد، قائلا إنها كانت "الخيار الصحيح".
وأبلغ شي مسؤولين محليين في سلسلة مكالمات الأربعاء قبل عطلة رأس السنة الصينية عن قلقه بشأن الوضع الصحي في المناطق النائية. ونقلت وكالة "شينخوا" للأنباء عن شي قوله "إنه قلق بشكل أساسي بشأن المناطق الريفية وسكان الريف بعد أن عدّلت البلاد إجراءات الاستجابة لكوفيد-19".وأضافت أنه "شدد على بذل الجهود لتحسين الرعاية الطبية للفئات الضعيفة المعرضة للإصابة بالفيروس في المناطق الريفية".
ولفت شي بحسب الوكالة الى أن "الوقاية من الوباء ومكافحته دخلتا مرحلة جديدة، ونحن لا نزال في فترة تتطلب جهودا كبيرة"، مشددا على ضرورة "معالجة النواقص في الوقاية من الأوبئة في المناطق الريفية".
وتوقعت سلطات النقل تسجيل أكثر من ملياري رحلة خلال 40 يوما بين شهري كانون الثاني وشباط، أي نحو ضعف رقم العام الماضي و70 بالمئة من مستويات ما قبل الوباء.
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