زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية وزير الداخلية

زيلينسكي: أوكرانيا ستستعيد القرم "أرضنا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية ما أدى إلى مقتل وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصًا آخر قرب كييف.



وأوضح زيلينسكي، عبر الفيديو أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن التحقيق جارٍ ويتمّ درس نظريات عدة وليست مخوّلًا التحدث عن الفرضيات المختلفة حتى انتهاء التحقيقات.



وفي سياق متصل، أكد الرئيس الاوكراني أن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمّها في العام 2014، داعياً شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

