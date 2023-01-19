مقتل فلسطينيَين بالرصاص الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية

الجيش الاسرائيلي ليس لديه تعليق في الوقت الحالي

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيَين اثنين صباح الخميس، خلال عملية له في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.



وأفادت الوزارة عن "استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (57 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".



وبحسب قنوات تلغرام تابعة لجماعات فلسطينية مسلّحة في المدينة، فإنّ جبارين كان مقاتلاً في فصيل محلّي.



ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي، الذي يشنّ عمليات ليلية شبه يومية منذ بداية العام في الضفة الغربية، وخصوصاً في جنين ونابلس، إنّ ليس لديه تعليق في الوقت الحالي.



وبذلك، يرتفع إلى 17 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.