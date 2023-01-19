الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تفرج عن عربي إسرائيلي أمضى اربعين عاماً في سجونها
أخبار دولية
2023-01-19 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
إسرائيل تفرج عن عربي إسرائيلي أمضى اربعين عاماً في سجونها
أفرجت إسرائيل عن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية أمضى 40 عاماً في سجونها، محذّرة في الوقت ذاته من أنها لن تتسامح مع الاحتفالات التي تمجّد "الإرهاب".
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّه أُفرج عن ماهر يونس من سجن بئر السبع في جنوب إسرائيل.
وقال مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير من جهته: "أفرج عن الإرهابي القاتل ماهر يونس من السجن هذا الصباح".
وكان يونس دين في العام 1983 بقتل الجندي الإسرائيلي أبراهام برومبرغ في العام 1980 في مرتفعات الجولان المحتلّة، وخُفّف حكم الإعدام الصادر بحقّه إلى 40 عاماً.
ويأتي الإفراج عنه بعد أسبوعين على إطلاق ابن عمه كريم يونس، الذي أمضى الفترة نفسها في السجن، لإدانته بالتهمة ذاتها.
وكان المئات تجمعوا لاستقبال كريم يونس في قريته، ملوّحين بالأعلام الفلسطينية.
وقال مكتب بن غفير إنّ الوزارة أصدرت تعليمات للشرطة بالتصرّف بحزم وبتصميم ضدّ ظواهر الإرهاب ودعم الإرهاب الذي شهدناه الأسبوع السابق في عارة أثناء استقبال ابن عمّه.
ولفت إلى أن التلويح بأعلام الإرهاب والهتافات بأنّ الإرهابي بطل... هي إجراءات غير قانونية، لذلك صدرت التعليمات للشرطة بمنعها. وإذا حدثت، ستقوم بتفريقها على الفور.
وكان بن غفير أعلن قبل حوالى عشرة أيام أيضا أنه طلب من الشرطة الإسرائيلية نزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
ماهر يونس
اسرائيل
السجون الاسرائيلية
فلسطين المحتلة
التالي
روسيا تعلن فتحها تحقيقًا بحق أميركي بشبهة "تجسس"
مقتل شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:08
مقتل فلسطينيَين بالرصاص الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية
أخبار دولية
03:08
مقتل فلسطينيَين بالرصاص الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية
0
امن وقضاء
2023-01-18
استنفار بين الجيش والقوات الاسرائيلية على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق
امن وقضاء
2023-01-18
استنفار بين الجيش والقوات الاسرائيلية على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق
0
أخبار دولية
2023-01-17
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أخبار دولية
2023-01-17
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
0
أخبار دولية
2023-01-17
نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية
أخبار دولية
2023-01-17
نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:45
نواب البرلمان الأوروبي يصادقون على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
06:45
نواب البرلمان الأوروبي يصادقون على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
0
أخبار دولية
06:42
نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
أخبار دولية
06:42
نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
0
أخبار دولية
06:25
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
أخبار دولية
06:25
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
0
أخبار دولية
06:15
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار
أخبار دولية
06:15
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
0
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
0
فنّ
06:39
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
فنّ
06:39
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
0
آخر الأخبار
05:44
نجاة عون: نطلب من جميع النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويجلسوا داخل القاعة لانتخاب رئيس إذا كانوا غير مرتهنين للخارج
آخر الأخبار
05:44
نجاة عون: نطلب من جميع النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويجلسوا داخل القاعة لانتخاب رئيس إذا كانوا غير مرتهنين للخارج
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:59
فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب
أخبار لبنان
06:59
فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب
0
امن وقضاء
06:34
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
امن وقضاء
06:34
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
0
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
0
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
2
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
3
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
5
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
6
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
7
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
8
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store