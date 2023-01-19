روسيا تعلن فتحها تحقيقًا بحق أميركي بشبهة "تجسس"

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أنها فتحت تحقيقًا بحق مواطن أميركي بشبهة "تجسس"، وسط أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.



ولم يحدد الجهاز هوية هذا المواطن الأميركي ولا إذا تمّ توقيفه ولا إذا كان في روسيا أو في الخارج.



وقال في بيان مقتضب: "يُشتبه في أن يكون الأميركي قد جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع أمن الاتحاد الروسي".



وتحتجز روسيا عددًا من المواطنين الأميركيين، ما يساهم في تسميم العلاقات بين موسكو وواشنطن.



ويتبادل الأميركيون والروس التهم باحتجاز مواطنين من البلدين لأغراض سياسية، وسبق أن جرت عدة عمليات تبادل أسرى.