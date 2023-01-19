رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار

حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 آذار، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.



وأوضح في مرسوم رئاسي أنه قرّر حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان وتحديد انتخابات مبكرة... في 19 آذار 2023.