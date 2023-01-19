الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
أخبار دولية
2023-01-19 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" في مواجهة الجيش الروسي ذاكرة 12 دولة بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز ليوبارد تطالب بها كييف منذ فترة.
وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك "نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير".
آخر الأخبار
أخبار دولية
كييف
ألمانيا
تركيا
دبابات ليوبارد
التالي
نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
0
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
0
أخبار دولية
2023-01-18
زيلينسكي يعتبر تحطم مروحية وزير الداخلية قرب كييف "مأساة مروعة"
أخبار دولية
2023-01-18
زيلينسكي يعتبر تحطم مروحية وزير الداخلية قرب كييف "مأساة مروعة"
0
أخبار دولية
2023-01-18
16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)
أخبار دولية
2023-01-18
16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:45
نواب البرلمان الأوروبي يصادقون على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
06:45
نواب البرلمان الأوروبي يصادقون على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
0
أخبار دولية
06:42
نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
أخبار دولية
06:42
نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
0
أخبار دولية
06:15
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار
أخبار دولية
06:15
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار
0
أخبار دولية
05:42
روسيا تعلن فتحها تحقيقًا بحق أميركي بشبهة "تجسس"
أخبار دولية
05:42
روسيا تعلن فتحها تحقيقًا بحق أميركي بشبهة "تجسس"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
0
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
0
فنّ
06:39
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
فنّ
06:39
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
0
آخر الأخبار
05:44
نجاة عون: نطلب من جميع النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويجلسوا داخل القاعة لانتخاب رئيس إذا كانوا غير مرتهنين للخارج
آخر الأخبار
05:44
نجاة عون: نطلب من جميع النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويجلسوا داخل القاعة لانتخاب رئيس إذا كانوا غير مرتهنين للخارج
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:59
فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب
أخبار لبنان
06:59
فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب
0
امن وقضاء
06:34
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
امن وقضاء
06:34
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
0
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
0
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
2
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
3
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
5
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
6
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
7
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
8
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store