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نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني

أخبار دولية
2023-01-19 | 06:42
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نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
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نيد برايس لم ينف لقاء روبرت مالي وسعيد إيرواني
لم ينف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس معلومات موقع "إيران إنترناشيونال" بشأن لقاء تم بين روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، وسعيد إيرواني، السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة. 

وأكد أنه يتم إرسال رسائل إلى طهران، على الرغم من أن إحياء الاتفاق النووي "ليس على جدول الأعمال". 

ووفقًا لموقع "إيران إنترناشيونال"، التقى مالي مع إيرواني في نيويورك ثلاث مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين. وقال برايس إن مضمون الرسائل التي أرسلتها أميركا إلى إيران كانت تتعلق بعدم قتل المتظاهرين، وعدم إعطاء أسلحة لروسيا لقتل الأوكرانيين، وتحرير المواطنين الأميركيين المسجونين في هذا البلد. 

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