نواب البرلمان الأوروبي يصادقون على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

صادق نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وكذلك إدانة قمع الاحتجاجات، بموافقة 313 عضوا من مجموع 545 عضوا شاركوا في جلسة اليوم.وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان قد حذّر خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن هذا قرار كهذا ستكون له عواقب سلبية، معتبرا انه سلوك غير مدروس وخاطئ اوفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.