المملكة المتحدة سترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

المملكة المتحدة سترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا



أعلن وزير الدفاع البريطاني الخميس في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.



وأكد بن والاس هذا الامر إثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائه الاوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية.



وقال والاس "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".



وأعلنت لندن السبت إرسال دبابات قتالية الى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.



وبادر والاس ونظيره الاستوني هانو بيفكور للدعوة الى اجتماع المانحين.



وتتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا الجمعة خلال اجتماع لخمسين دولة دعت اليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في المانيا.



وأضاف والاس الخميس "نحن هنا اليوم وسنكون غدا في رامشتاين لنفهم الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بوضوح شديد أننا سنواصل دعم اوكرانيا".



وتابع "لأنه اذا كان الرئيس بوتين يراهن على أننا سنتعب هذا العام فإنه يخطىء. سنضع خططا لهذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه نحن هنا لمدى بعيد".



كذلك، دعا والاس روسيا الى الانسحاب من أوكرانيا.



وقال: "في 2023، حان الوقت لتحويل الاندفاعة التي حققها الأوكرانيون عبر صد روسيا الى مكاسب، وللتأكد أن روسيا باتت تدرك أن الهدف الآن يكمن في صدها خارج أوكرانيا واستعادة سيادة أوكرانيا".



